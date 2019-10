Calcio, Serie D. Sanremese, la difesa è diventata un bunker: ecco l'arma segreta dei biancoazzurri

Grande momento in casa Sanremese

L'arma segreta della Sanremese, in questo suo ottimo momento, è senza dubbio la difesa.

Difesa bunker. Il pacchetto arretrato biancoazzurro, negli ultimi 360 minuti di gioco, non ha subìto neanche una rete. Merito dei difensori ma anche del giovane portiere Caruso, protagonista con grandi parate e tornato ai livelli di quell'estremo difensore ammirato nell'annata d'oro con l'Albissola.

Squadra in forma. Ma è tutta la squadra è a girare a meraviglia nel 4-3-1-2 di mister Ascoli. Oltre a Caruso, funzionano gli esterni di difesa (Gerace e Pici su tutti) così come un Gagliardini insuperabile e un Bregliano che domenica dopo domenica si sta ritagliando il suo spazio. La mediana è da categoria superiore, con il trio Demontis-Taddei-Likaxhiu intoccabile. Spinosa da trequartista è illuminante e la coppia Colombi-Scalzi dà garanzie. In attesa del recupero totale di Lo Bosco.

Grazie a questo la Sanremese si è piazzata nelle zone alte della classifica con una serie di risultati utili consecutivi e protagonista anche nella Coppa Italia di categoria, dove sfiderà l'Inveruno negli ottavi di finale. Nel prossimo turno c'è il Borgosesia, avversario da non sottovalutare ma alla portata: tutta Sanremo può davvero sognare. Merito anche di una società e un Direttore Generale capaci di regalare alla città questo sogno con una squadra

LA STRISCIA POSITIVA DELLA SANREMESE DI ASCOLI

Campionato: Lavagnese-Sanremese 1-1

Campionato: Sanremese-Vado 3-0

Coppa Italia: Sanremese-Savona 0-0 (vittoria ai rigori)

Campionato: Lucchese-Sanremese 0-0

Campionato: Sanremese-Bra 1-0

Coppa Italia: Chieri-Sanremese 0-3

Campionato: Real Forte Querceta-Sanremese 0-1