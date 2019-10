Nel weekend il grande golf nella Città dei Fiori con l’edizione 2019 della “Royal Golf Challenge Sanremo” (Foto e Video)

Torna nella Città dei Fiori la prestigiosa gara “Royal Golf Challenge Sanremo”, organizzata in collaborazione con la società “Golftour T.O.” al Circolo Golfo degli Ulivi di Sanremo, situato alle pendici delle colline e circondato da coltivazioni di ulivi con una deliziosa vista sul mare e praticamente tutto l’anno grazie al clima estremamente mite della zona.

L’evento è stato presentato questa mattina al Royal Hotel di Sanremo alla presenza della direzione e della presidenza del Golf degli Ulivi e dell’assessore allo Sport Alessandro Sindoni e di The Mall in qualità di main sponsor della manifestazione.

Per il fine settimana si attendono in città circa 280 giocatori che, con gli accompagnatori, potrebbero raggiungere le 400 presenze.

Precisione e attenzione sono le prerogative necessarie per superare con successo questo impegnativo percorso lungo oltre 5 chilometri. Al Circolo Golf degli Ulivi, inoltre, è stato assegnato a maggio 2016 l’ambito Riconoscimento Ambientale Federale “Impegnati nel Verde Culturale Heritage-Patrimoio Storico, Artistico e Culturale”.

La competizione, presente con successo sin agli anni ’50, vedrà una nutrita partecipazione di giocatori non solo del Circolo cittadino, ma anche da fuori provincia e dal Principato di Monaco.

Il format sarà una gara a coppie 36 buche Stableford con la possibilità di giocare solo 18 buche Louisiana a coppia Stableford il sabato oppure 18 buche 4 palle la migliore Stableford la domenica. Ad ogni vincitore saranno messi a disposizione premi da parte della direzione del Royal Hotel, mentre gli alberghi co-sponsor offriranno soggiorni, ciascuno di due notti per due persone, e green fee sui loro percorsi.

Sabato sera alle 20.30 verrà servita la cena di gala nella splendida cornice del Royal Hotel con la partecipazione dei giocatori, degli ospiti e dei co-sponsor. Òa premiazione con ricco aperitivo a buffet è in programma domenica al Circolo Golf degli Ulivi. Non mancheranno simpatici omaggi per tutti i partecipanti.