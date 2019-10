Atletica. Grande successo a Pian di Poma per la festa dell'AS Foce Sanremo. La FIDAL di Roma pronta ad assegnare un evento di spessore nazionale (FOTO)

Grande successo a Pian di Poma per la festa dei 60 anni di età dell'AS Foce Sanremo, con oltre 400 atleti in arrivo da tutta la regione che si sono combattuti i premi in 30 gare.

Tante le gare in programma, con 24 podi e i premi assegnati dal Presidente della Federazione Riccardo Artesi. Molte le coppe offerte dalla società sanremese con tanti dirigenti e appassionati che hanno vestito a festa l'impianto nella città dei fiori.

Al termine delle gare, il presidente Artesi si è congratulato con la dirigenza dell'AS Foce Sanremo sottolineando che la FIDAL di Roma vuole assegnare a Sanremo un evento di spessore internazionale.

Tornando alle gare, la forte compagine dell'Atletico Spezia, arrivata a Sanremo con oltre 60 atleti, si è aggiudicata gran parte delle competizioni. Tra le padrone di casa tesserate AS Foce Sanremo da sottolineare la prova di Marta Paonessa (3a sui 60 metri ostacoli con il personale di 10".98). Fabio Bloise (60 metri ostacoli) si piazza 6°, mentre ottimo 5° posto per la mezzofondista Giulia De Cristofaro. Podio sfiorato per Emanuel Bashmeta (4° nel salto in lungo). Ottimo 2° posto per la staffetta maschile 4X100 con la squadra sanremese composta da Bashmeta, Bloise, Garibbo e Vincitorio, arrivata alle spalle della formazione di Santo Stefano Planum.