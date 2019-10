Calcio. Atletico Argentina, i risultati del settore giovanile: rocambolesco 3-3 della Juniores

Analizziamo tutti i risultati del settore giovanile dell'Atletico Argentina, con le partite disputate nello scorso fine settimana.

Juniores. La compagine di mister Germano si fa rimontare dallo Speranza Savona in trasferta, dopo essere andata avanti nel primo tempo per 0-3, grazie alla doppietta di Garibaldi e la rete di Siccardi. Nella ripresa escono fuori i padroni di casa che trovano la rimonta. Primo punto nel campionato Regionale 2°Livello per i giovani rossoneri che sabato ospiteranno il Ventimiglia (ore 17).

Giovanissimi. Colpo esterno dell'Atletico Argentina in questa categoria, con i primi tre punti incamerati. I rossoneri sbancano per 1-0 il campo dell'Academy Albissola.

Esordienti 2007. Passo falso per la categoria 2007 contro i pari età del Taggia. I giovani rossoneri cadono per 0-3, risultato frutto dei tre tempi disputati. La squadra di mister Lanteri ha dato segnali positivi in vista della stagione.

Esordienti 2008. L'Atletico Argentina targata 2008 supera con una bella vittoria la Virtus Sanremo. Protagonista del match contro i matuziani è Ndiaye Felou, autore di una tripletta e il portiere Andrea Buffa che para un calcio di rigore. Buon inizio stagionale per i ragazzi di mister Anfosso.