Calcio, Eccellenza. Imperia e Ospedaletti è un momento felice: neroazzurri e orange a caccia di conferme contro Sestri Levante e Albenga

Il momento è felice e le due compagini provinciali del campionato di Eccellenza non vogliono fermarsi e attendono con grande entusiasmo le prossime sfide interne. L'Imperia di Lupo ospiterà nel big-match il Sestri Levante, l'Ospedaletti di Caverzan riceverà l'Albenga: ma come ci arrivano neroazzurri e orange a questo appuntamento?

Casa neroazzurra. Grande entusiasmo nell'Imperia, dopo la vittoria esterna arrivata nel finale contro l'Angelo Baiardo in trasferta. La squadra di Lupo non subisce goal, gioca un buon calcio e si conferma in testa alla classifica proprio in coabitazione con quel Sestri Levante ospite dei neroazzurri al 'Ciccione' domenica pomeriggio.

L'uomo chiave. Il premio settimanale va senza dubbio a capitan Alessandro Ambrosini: l'esperto giocatore entra e sblocca il match in terra genovese, esempio di professionalità pura.

DOMENICA 20 OTTOBRE: Imperia-Sestri Levante ('Ciccione', ore 15)

Base orange. In casa Ospedaletti si respira un'aria diversa rispetto alle prime due uscite. La squadra di mister Caverzan negli ultimi 270 minuti di gioco ha collezionato sette punti, frutto delle vittorie sui campi di Rapallo/Rivarolese e Busalla, ma anche del punto interno con il Finale. Domenica arriva la lanciata Albenga, una delle favorite al salto di categoria: ma sognare non è impossibile visto il periodo positivo.

L'uomo chiave. Questa settimana citiamo Matteo Galiera, che è ancora andato a segno, partendo questa volta dalla panchina. L'ex Ventimiglia sta attraversando un momento importante.