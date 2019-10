Calcio, Promozione. Camporosso, infermeria piena in vista delle prossime sfide. Grifo ko al ginocchio: "Ma per fortuna non c’è niente di rotto"

Kevin Grifo in azione con la maglia del Camporosso: il mediano dovrà stare fermo per un po' di tempo

Infermeria piena in casa Camporosso con la squadra rossoblu che dovrà fare a meno nelle prossime partite di tre elementi chiave nel gioco di mister Luci.

Kevin Grifo. Il centrocampista è quello messo peggio dei tre. Nel recupero contro il Legino, Grifo si è fatto male al ginocchio, ma per fortuna il responso medico è meno grave del previsto, visto che non c'è nulla si rotto. Il mediano rossoblu dovrà ora iniziare un lavoro sull'arto di 25 giorni con un macchinario per due ore al giorno e poi passare alla fisioterapia: Luci lo perderà per un po' di tempo: "Per fortuna non c'è nulla di rotto" ha evidenziato Grifo al nostro quotidiano online.

Matteo Pesco. Il Camporosso dovrà fare a meno almeno per la trasferta sul campo del Ceriale del jolly Pesco. Il giocatore contro il Serra Riccò si è procurato lo stiramento dell'adduttore, iniziando già il recupero e la fisioterapia: "Spero di restare fuori il meno possibile" ha dichiarato a Rivierasport Pesco.

Lorenzo Messineo. Luci dovrà fare a meno anche dell'esperienza di Lorenzo Messineo, che ha avuto un infortunio simile a quello di Pesco.