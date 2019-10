Calcio, Promozione. Tra i punti di forza del Taggia c'è Iliasse El Kamli: "I nostri segreti? Allenamenti e forza di volontà"

Se analizziamo l'inizio di stagione del Taggia nel campionato di Promozione, troviamo pochi punti deboli: un allenatore giovane e grintoso come Siciliano, un Miceli che sta trovando la forma migliore, un gruppo unito pronto ad arrivare lontano.

El Kamli show. Ma questa settimana vogliamo sottolineare il grande momento che sta attraversando l'esterno difensivo Iliasse El Kamli, under dalla grande prospettiva e scuola Sanremese che già nella scorsa stagione con Siciliano alla Sanstevese aveva fatto vedere grandi cose. Domenica è andato a segno per 2-4 sul campo della Dianese&Golfo.

Iliasse, avete avuto un inizio di campionato importante: ci sveli i vostri segreti? "I nostri segreti sono gli allenamenti che facciamo in settimana e la forza di volontà: questi due fattori ci stanno spingendo ad andare bene in questo periodo".

Hai iniziato alla grande, ma sei un po' rammaricato per non essere riuscito a giocarti le tue carte da under alla Sanremese? "Non sono per niente rammaricato, qua al Taggia mi trovo molto bene".

Domenica arriva la Sestrese: cosa c'è da temere dei genovesi? "La Sestrese è sicuramente una buona squadra, ma non dobbiamo avere paura di affrontarli. I conti si fanno all'ultimo".