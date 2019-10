Calcio. Roma Club Imperia 'Francesco Totti': giornata alla FIDAS per soci e il Presidente Pino Stella (FOTO)

Bellissima giornata alla FIDAS di Imperia, dedicata a chi ha bisogno di sangue, per il Roma Club Imperia 'Francesco Totti'.

Un gesto d'amore verso gli altri, paragonabile a come donare un organo e come ogni anno, si rinnova ciclicamente questa tra le altre consuetudini, per sensibilizzare e spronare tutti a farlo.

Presenti alcuni Soci del Roma Club Imperia "Francesco Totti" col personale medico, insieme al Presidente Pino Stella e le immancabili sciarpe giallorosse.

Da segnalare che è prevista presto un'asta eBay con le firme dei calciatori sulle magliette dell'AS Roma per donare il ricavato all'ospedale Gaslini di Genova per il prossimo Santo Natale.