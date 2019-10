Calcio, Seconda Categoria A. Cresce l'attesa per conoscere la prima giornata

Grande attesa per conoscere la prima giornata di Seconda Categoria targata Girone A

Ancora la prima giornata del prossimo campionato di Seconda Categoria targato Girone A non è stata emessa.

Una situazione caotica visto che le 12 squadre impegnate (8 imperiese e 4 savonesi) domenica scenderanno in campo, ma non sanno ancora contro quale avversario. Sicuramente il verdetto sarà espresso nelle prossime ore, quando si conoscerà per intero il turno d'esordio.

Atletico Argentina, Virtus Sanremo, le neonate Oneglia Calcio e FCD Santo Stefano, Riva Ligure, Cervo FC, San Bartolomeo Cervo e Carlin's Boys B in terra imperiese fremono per capire.

Probabilmente, salvo clamorosi risvolti, il calendario completo sarà svelato la prossima settimana.