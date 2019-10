Calcio, Seconda Categoria. FCD Santo Stefano, esordio di fuoco contro l'Oneglia. Sammassimo: "Non ci poteva capitare inizio peggiore, ma scenderemo in campo per dare il massimo"

La prima giornata del campionato di Seconda Categoria Girone A è uscita e per l'FCD Santo Stefano non è un inizio semplice.

La squadra di mister Litardi debutterà a Pontedassio contro l'Oneglia Calcio di Bella, squadra già rodata e forte della qualificazione ottenuta nella Coppa Liguria. Ad analizzare questa sfida è Andrea Sammassimo, Responsabile della Prima Squadra:

"Non ci poteva aspettare inizio peggiore - dichiara a Rvierasport.it - conosco la maggior parte dei ragazzi avendoci giocato insieme parecchie stagioni. Alcuni li ho allenati la scorsa stagione all'Atletico Argentina, sono un gruppo unito dalla qualità indiscutibili. Secondo me sono i favoriti per la vittoria finale e i risultati in Coppa lo dimostrano.

Sarà una partita particolare, perchè siamo tutte e due squadre appena nate. Noi scenderemo in campo dando il massimo con la consapevolezza di non aver niente da perdere: 20 giorni fa era impensabile partecipare al campionato di Seconda Categoria, ora che ci siamo l'obbiettivo è fare del nostro meglio".

In bocca al lupo a tutti i ragazzi e al Mister Eros Litardi