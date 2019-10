Calcio, Seconda Categoria. Labricciosa-Cervo FC è fatta! Il bomber subito contro il Riva Ligure: "Qua grazie a Denis Muca. Ma se domenica segno non esulterò"

In passato si erano solo sfiorati, ora sono diventati un binomio perfetto. Il bomber Fabio Labricciosa è ufficialmente un nuovo giocatore del Cervo FC, compagine che vuole rilanciarsi in Seconda Categoria.

E nella prima giornata ci sarà subito lo scontro sul campo del Riva Ligure, squadra dove nelle ultime stagioni Re Fabio è stato capocannoniere: a Rivierasport.it non nasconde un po' di emozione.

Fabio, cosa ti ha convinto ad unirti al Cervo FC? "Sicuramente il rapporto che ho con Denis Muca, visto che è da tre anni che cerca di farmi venire qua al Cervo. Abbiamo stima reciproca e dovevo vestire il giallonero almeno una stagione".

E domenica subito l'incrocio clamoroso con il tuo Riva Ligure, uno scherzo del calendario: "Il Riva Ligure? Non sarà una partita come le altre. A Riva ho lasciato il cuore, mi hanno trattato come un Re. Se segno non esulterò per rispetto e come la società e i miei ex compagni di squadra mi hanno trattato".