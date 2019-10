Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, debutto insidioso con il San Bartolomeo. Moroni: "Purtroppo usciamo ridimensionati dalla coppa"

La Virtus Sanremo debutta in campionato tra le mura amiche di Pian di Poma contro il San Bartolomeo, un avversario insidioso per i biancoazzurri reduci da una non esaltante Coppa Liguria.

Il tecnico Massimiliano Moroni su questo è consapevole: "In questo momento sono tutti più forti di noi - dichiara a Rivierasport.it - San Bartolomeo in testa. La Coppa Liguria è servita per fare minutaggio e per sperimentare tatticamente, ma gli esiti sono stati deludenti. Complici troppe assenze ed infortuni, la nostra squadra ha dimostrato che sa andare in goal sempre, ma i grossi problemi si sono avuti nel reparto difensivo: purtroppo ne usciamo ridimensionati.

In campionato cercheremo di fare meglio rispetto la scorsa stagione. E tutti i nostri giocatori ne devono essere consapevoli".