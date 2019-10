Calcio, Serie D. Sanremese, è un Alex Gagliardini d'oro: nella difesa impenetrabile biancoazzurra c'è anche il grande momento dell'ex SFF Atletico

Se ne parla poco ma in questo momento è uno degli uomini che fanno la differenza in casa Sanremese.

Stiamo parlando di Alex Gagliardini, classe 1996, alla prima stagione con la maglia biancoazzurra. Il Direttore Generale Pino Fava è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altri club la scorsa estate riuscendo a mettere a disposizione di mister Ascoli un vero e proprio top player difensivo per la categoria.

Il profilo. Non sarà un caso che i matuziani in campionato non prendono goal da ben 360 minuti di gioco, con il merito anche del giocatore di origini romane. Nato calcisticamente nel settore giovanile della Ternana, Gagliardini in carriera ha vestito la maglia di Torres Sassari, L'Aquilia, Gavorrano e SFF Atletico collezionando tra Serie C e Serie D 81 presenze: una sicurezza nonostante la giovane età.

Ora la Sanremese se lo tiene stretto. Prossimo obiettivo? La prima rete in maglia biancoazzurra.