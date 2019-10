Tennis. ATP Stoccolma, nel tabellone principale due ponentini: con Fabio Fognini ecco il sanremese Gianluca Mager

La nostra provincia sogna il grande colpo nel torneo singolare ATP di Stoccolma.

Sull'indoor svedese non solo Fabio Fognini sarà protagonista questa settimana, ma per la prima volta ci sarà anche il sanremese Gianluca Mager.

Due tennisti della zona in un colpo solo con Mager, allenato da Matteo Civarolo, che proprio nel pomeriggio di oggi si è regalato la prima vittoria in un torneo singolare ATP in carriera. Il matuziano ha superato in tre set lo spagnolo Andujar e nel prossimo turno sfiderà l'altro iberico Carreno Busta, testa di serie numero 5 del torneo.

Fognini, testa di serie numero 1, sfiderà nella giornata di domani il serbo Tipsarevic.