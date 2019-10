Riviera Triathlon 1992, Vittoria Bergamini è d'oro a Savona: "Ho dato il massimo, è stato un fine settimana molto intenso"

Il fine settimana è stato agrodolce, ma dalla sconfitta del sabato Vittoria Bergamini si è riscattata subito la domenica con il trionfo di Savona. La tesserata Riviera Triathlon 1992 è soddisfatta per l'ultimo weekend di gare e lo esterna nella nostra intervista.

Vittoria, facciamo un passo indietro alla gara di sabato: ti aspettavi di più? "Sì, mi aspettavo di più dalla gara di sabato anche se il livello era molto alto. Speravo di giocarmela un po' meglio, anche se sapevo di non essere al massimo della forma".

Domenica hai trionfato a Savona: che gara è stata? "Domenica è stata una bella gara. Sono partita subito forte a nuoto prendendo vantaggio, aumentandolo nella frazione ciclistica che ho fatto da sola, per poi poter correre al mio ritmo".

Se devi fare un bilancio del fine settimana come analizzi questa due giorni a livello personale? "E' stato un weekend molto intenso, si impara da ogni gara, soprattutto da quelle andate male, dalla "sconfitta" di sabato ho raccolto le forze che avevo per dare il meglio in una gara quasi "di casa", puntando a divertirmi. Ed è andata bene, complici il mio allenatore e i miei genitori che mi hanno spronata: non bisogna mai buttarsi giù".

I tuoi prossimi impegni? "Il 26 ottobre sarò al via della finale del Grand Prix a Bari. Il livello sarà altissimo, ma cercherò di dare il meglio".