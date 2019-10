Appuntamento da non perdere quello di venerdì sera al PalaRoja di Roverino, dove scenderanno in campo per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia due protagoniste di calcio a 5 della nostra provincia.

A sfidarsi in un match molto importante saranno l'Airole FC e l'Imperia, pronte a darsi battaglia.

Appuntamento alle ore 21.00.