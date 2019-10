Calcio, Promozione. Taggia-Sestrese sfida regina. Ventimiglia, serve il primo acuto. Per Camporosso e Dianese&Golfo saranno trasferte-trappola

Il prossimo turno per la quattro squadre imperiesi nel campionato di Promozione non sarà semplice. Taggia, Ventimiglia, Camporosso e Dianese&Golfo saranno alle prese con una sfida interna e tre trasferte insidiose: analizziamo come ci arrivano.

Taggia-Sestrese. La sfida regina della sesta giornata è senza dubbio quella in scena al 'Marzocchini'. Il Taggia si presenta al big-match contro la capolista Sestrese con uno score da record e il match da rigiocare con la Veloce. Punteggio pieno per i giallorossi dopo il 2-4 di Diano Marina, ma i verdestellati sembrano i più attrezzati per il salto di categoria diretto. L'uomo chiave. Il ritrovato Armando Miceli può essere una carta molto importante per mister Siciliano, soprattutto nel suo schema.

Domenica 20 ottobre: Taggia-Sestrese

Loanesi-Ventimiglia. Il Ventimiglia non può sbagliare. Nel prossimo turno i frontalieri sfidano in trasferta il fanalino di coda Loanesi, una partita che i frontalieri devono portare a casa, dopo lo stop interno contro l'Arenzano. I rossoblu hanno realizzato il primo punto sul campo del Bragno, ma mai in questo inizio stagione hanno gonfiato la rete in campionato. L'uomo chiave. Il giocatore che sta facendo la differenza per Luccisano è Michael Ventre, che con le sue giocate può essere determinante.

Domenica 20 ottobre: Loanesi-Ventimiglia

Ceriale-Camporosso. Trasferta molto insidiosa per il Camporosso, che sul campo del Ceriale vorrà mettere da parte un altro risultato positivo. I biancoblu non sono partiti con il piede giusto, mentre i rossoblu sono in un buon momento, giocando a grande ritmo. Luci avrà molte assenze tra cui Grifo, Pesco e Messineo. L'uomo chiave. Vogliamo indicare per i rossoblu non un uomo chiave specifico, ma tutto il gruppo rossoblu che sta facendo la differenza. Merito anche di un allenatore esperto e preparato in panchina.

Domenica 20 ottobre: Ceriale-Camporosso

Veloce-Dianese&Golfo. La Dianese&Golfo va a caccia della prima vittoria in campionato sul campo della Veloce. La squadra di Colavito macina bel gioco, ma al momento non riesce a raccogliere quello che sta seminando. I giallorossoblu vogliono i primi tre punti in campionato, ma in terra savonese non sarà semplice. L'uomo chiave. Indichiamo in Lorenzo Casassa il giocatore che può dare la scossa a questa squadra.