Tennis. ATP Stoccolma: giovedì sarà una giornata speciale per la nostra provincia. In campo Fognini e Mager

L'armese Fabio Fognini e il sanremese Gianluca Mager per la prima volta insieme in un torneo singolare ATP

Segnatevi la data, perchè la giornata di domani sarà storica per il tennis della nostra provincia. Sull'indoor di Stoccolma scenderanno in campo sia l'armese Fabio Fognini che il sanremese Gianluca Mager.

Fognini-Tipsarevic. In terra svedese Fognini è la testa numero 1 del tabellone principale ed è stato inserito nella parte alta del tabellone principale. Il primo avversario sarà il serbo Tipsarevic, una volta racchetta serba importante e ora decaduto fino alla posizione 251. Una sfida non semplice per l'armese, ma l'occasione di vincere questo torneo è ghiotta.

Mager-Carreno Busta. Di fronte al sanremese Mager ci sarà nel secondo turno del tabellone principale il quotato spagnolo Carreno Busta. Dopo aver eliminato Andujar in tre set ed ottenuto la prima vittoria ATP in carriera, la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, va a caccia del colpo.

E c'è già chi sogna una finale Fognini-Mager.