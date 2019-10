Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys e Don Bosco Valle Intemelia, sarà una seconda giornata insidiosa

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una seconda giornata molto insidiosa per le nostre due squadre provinciali impegnate nel torneo: analizziamo i match di Carlin's Boys e Don Bosco Valle Intemelia.

Baia Alassio-Carlin's Boys. Dopo l'esordio sofferto ma vincente la Carlin's Boys proverà a confermarsi anche sul campo della Baia Alassio. Al 'Ferrando' i neroazzurri saranno chiamati alla prima di due trasferte consecutive in terra savonese, ma con già in bottino un buon punteggio. L'uomo chiave. In questo momento mister Barillà si affida ad un Marco Campagnani straordinario, che a centrocampo recupera palloni, fa gioco e segna anche.

Domenica 20 ottobre: Baia Alassio-Carlin's Boys

Don Bosco Valle Intemelia-Speranza Savona. Il Don Bosco Valle Intemelia va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo che i tre punti sono svaniti nel finale con il Millesimo. I biancorossi fanno un buon gioco ma tra coppa e campionato al momento hanno raccolto poco e contro lo Speranza Savona in casa vogliono i primi tre punti della stagione. L'uomo chiave. Il tecnico Manuele Fiore si affida ad un Cristian Bianco già decisivo e in rete all'esordio.