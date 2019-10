Niente da fare per Fognini, vince Tipsarevic, Mager perde contro Carreno

Fabio Fognini esce sconfitto in maniera netta dal match contro il serbo Janko Tipsarevic. Un doppio 6-1 che non lascia scampo al tennista ligure che, lo scorso anno, era riuscito ad arrivare in semifinale a Stoccolma. Una sconfitta che potrebbe avere un altro risvolto negativo: sarà infatti decisamente improbabile vedere Fognini alle ATP Final di Londra.

Sorte analoga per la racchetta matuziana Gianluca Mager, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, che è stato sconfitto sull'indoor svedese dallo spagnolo Carreno Busta.