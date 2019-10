Tennis. ATP Stoccolma, giornata storica per la nostra provincia: Carreno Busta-Mager e Fognini-Tipsarevic firmano una data importante

Giornata storica per il tennis della nostra provincia. Nella giornata di oggi Fabio Fognini e Gianluca Mager scenderanno in campo per cercare di ottenere il pass per i quarti di finale dell'ATP di Stoccolma.

Carreno Busta-Mager. Il primo a scendere in campo (match programmato alle ore 12.00) sarà il tennista sanremese. La racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sfiderà sull'indoor svedese lo spagnolo Carreno Busta dopo aver vinto il primo match ATP in carriera.

Fognini-Tipsarevic. Nel pomeriggio (inizio ore 15.00) toccherà a Fognini cercare di ottere un risultato, nel match più agevole contro il serbo Tipsarevic. L'armese, dopo i tornei di Pechino e Shanghai, torna in Europa per provare ad ottenere i punti necessari per le Finals.