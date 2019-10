Calcio, Seconda Categoria "A". Mister Alessandro Sportelli carica la San Filippo: "Vogliamo dire la nostra. Con l'Argentina sarà una gara interessante"

Mister Alessandro Sportelli è chiamato, insieme a Giuseppe Pellegrino, a guidare la San Filippo Neri verso un obiettivo ben definito: la promozione in Prima Categoria. Tuttavia, il precampionato dei gialloneri non è stato tutto rose e fiori: “Dopo la solita lunga attesa finalmente si comincia, la nostra è sicuramente una buona squadra e ci siamo attrezzati per essere protagonisti, purtroppo abbiamo avuto un precampionato costellato d'infortuni, che ci faranno compagnia ancora per almeno un mesetto, ed assenze lavorative. Per questo motivo, siamo ancora alla ricerca del giusto affiatamento. Siamo sicuri che arriverà col tempo. Detto questo, sarebbe assurdo nasconderci e a partire da domenica proveremo a dire la nostra”.

Fra due giorni gli ingauni si troveranno di fronte all'Atletico Argentina: “Quanto accaduto l'anno scorso è ormai acqua passata. Senza dubbio, sarà una gara interessante, che, tra l'latro, potrebbe giocarsi nel fango viste le condizioni meteo probabili. Anche loro sono attrezzati per essere protagonisti”.

Un campionato breve, dove anche la quinta classificata (in pratica una squadra di piena metà classifica) potrebbe giocarsi gli spareggi play off. Una particolarità che lascia perplesso anche il tecnico giallorosso: “Probabilmente in un campionato così corto si potrebbe anche evitare un accesso ai play off così ampio in termini percentuali, ma direi che già la regola dei 7 punti dà un giusto premio a una squadra che arriva davanti meritatamente e, tutto sommato, se il gap è più ridotto va bene dare una seconda chance alle squadre che seguono”.