Calcio, Eccellenza. Imperia-Sestri Levante, big-match ricco di emozione. Lupo: "Pronti ad affrontare questa grande squadra. Gandolfo? Giocatore che merita"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... IMPERIA-SESTRI LEVANTE

L'Imperia ospita al 'Ciccione' un Sestri Levante indicato come tra le squadre favorite per il salto di categoria. Un match quello di domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15.00) tutto da seguire con grande interesse: alla vigilia, in casa neroazzurra, analizza la sfida mister Alessandro Lupo.

Siamo solo alla sesta partita, ma dimmi la verità: i ragazzi sentono questa partita? "I ragazzi non sentono per niente questa partita, visto che non è il caso dopo cinque partite di campionato. Ho visto la squadra piena di entusiasmo con la voglia di affrontare una grande squadra e non sono tesi".

Nel Sestri Levante c'è un giocatore come Gandolfo venuto fuori dopo il suo grande exploit con l'Alassio: come giudichi questo giocatore? "Gandolfo? Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai affrontato. Se è un giocatore del Sestri Levante vuol dire che merita, anche per quello fatto in passato".

Sestri Levante secondo te favorito al salto in D? "Sì, il Sestri Levante è il favorito per il salto di categoria. Loro come squadra, costruzione, società, ambizione, il campo nuovo e una rosa completo penso di dire sono la squadra da battere".

Potremo vedere qualche sorpresa da parte tua nell'undici iniziale? "Ho un gruppo di ragazzi che durante la settimana lavorano tanto e intensamente. Avendo la rosa a disposizione ho l'imbarazzo della scelta e chi mi da più garanzie durante la settimana scende in campo la domenica. Questo ne è testimone la formazione che ho messo in campo la scorsa settimana rispetto al match precedente.Questo serve per lavorare con oggettività e senza ipocrisie".