Calcio, Promozione. Camporosso decimato nella tana del Ceriale. Luci: "Avremo l'incognita maltempo. Le nostre assenza? Siamo pronti, ma affrontiamo una delle quattro squadre più forti"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CERIALE-CAMPOROSSO

Il Camporosso domani pomeriggio dovrà superare l'ostacolo chiamato Ceriale, un avversario quotato ma con non è partito con il piede giusto in questo inizio di stagione.

Ad ostacolare i rossoblu ci sarà anche l'incognita maltempo, oltre alle pesanti assenze dove spiccano fra tutte quelle di Messineo, Grifo e Pesco: alla vigilia analizza il match mister Carmelo Luci.

Mister Luci, domani è sfida al Ceriale in trasferta: come valuti i vostri avversari che non sono partiti bene? "Reputo il Ceriale una delle squadre più forti di questo campionato. Penso che per loro questo momento non facile passerà e la squadra di Andrea Biolzi arriverà nelle parti alte della classifica. Hanno poi un giocatore che ha in attacco il miglior giocatore della categoria".

Sarete senza Messineo, Grifo e Pesco su tutti: "Siamo in piena emergenza e ci mancano tanti giocatori, ma siamo pronti a giocarci le nostre carte sapendo che sarà una partita molto difficile".

C'è anche l'incognita maltempo: "Vedremo il meteo cosa dirà, ovviamente siamo pronti a qualsiasi verdetto, visto che andremo a giocare su un campo non in sintetico non sappiamo come reggerà il campo".