Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, mister Maiano aspetta il San Filippo Neri: "Incontriamo una squadra importante e attrezzata, un fattore stimolante"

SECONDA CATEGORIA/A: ASPETTANDO... ATLETICO ARGENTINA-SAN FILIPPO NERI

L'Atletico Argentina apre il suo campionato di Seconda Categoria domenica pomeriggio in casa contro il San Filippo Neri (calcio d'inizio ore 15.30, arbitro Gioso di Imperia).

Allo 'Sclavi' per la prima stagionale dei rossoneri arriva il temibile San Filippo Neri, non un avversario dagli ottimi ricordi. Ad analizzare l'avversario, alla vigilia del match, è mister Christian Maiano.

Mister Maiano, domani la prima di campionato contro il San Filippo Neri: che avversario si aspetta? "Il fatto di incontrare una squadra importante e attrezzata per far bene è stimolante. Mi aspetto una squadra che verrà a giocarsi la partita a viso aperto per cercare di fare punti. I risultati della coppa lasciano il tempo che trovano, il campionato è un'altra cosa. Sappiamo che affronteremo un ottimo avversario".

Quanto può penalizzarvi il maltempo? "Il maltempo può incidere e influire per tutte e due le squadre. Se non si potrà giocare palla terra si troveranno altre soluzione. Ciò che conta sono atteggiamento e intensità e quelle ci devono essere sia col maltempo sia col bel tempo".

Avrà la rosa tutta a disposizione? "Siamo tutti a disposizione, a parte Stella che deve scontare la squalifica dell'anno scorso".