Freccette: con la disputa della quinta giornata, si è concluso il girone di andata del Campionato Four

Si è concluso con la disputa della quinta giornata il girone di andata del Campionato Four. Nella giornata finale spiccava l’incontro tra i Werder Diabolik e i Serial Killer’s entrambe a punteggio pieno e divise in classifica solo dalla differenza set.



L’incontro ha visto prevalere i Werder Diabolik con il risultato di 8 a 3, che continuano cosi la marcia in vetta alla classifica. I Green Planet Steel prevalgono con il risultato di 7 a 4 sui Diabolik e i Bastardart’s superano con il risultato di di 6 a 5 i Green Planet Dart.

Ora la classifica vede al comando i Werder Diabolik (Hohenester T. – Hohenester N. – Palma – Pesce ) con 10 pt. Seguiti da Serial Killer’s ( Di Bella, Tulbu, Ferrua, Boccone, Critelli, Facchinetti) 8 pt, terzo posto per i Diabolik ( Rossetto, Butteri, La Cava, Cotrona, Belvedere) 4 pt., seguono Bastardart’s (Urso, Agresta, Tramontana, Marvaldi) 4pt, Green Planet Stell ( Wolff, Di Perna, Puppino, Fatih) 4 pt. Chiude Green Planet Dart ( Rossi, Pardini, Maestroni, Merlino) 0 pt.



Nella speciale classifica riservata ai giocatori: 1° Hohenester N. pt.28, 2° Hohenester T. pt.25, 3° Di Perna pt.21, 4° Ferrua pt.19, 5° Urso pt.19.

Intanto domenica 20 a Rapallo un torneo che sarà il primo incontro tra i nuovi club iscritti saliti a 5 formazioni per la regione, e sarà preludio alla trasferta del 3 Novembre a Torino per la prima prova nazionale.