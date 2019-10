Pallamano. ABC Bordighera, importante stage per la squadra femminile

Grande partecipazione allo stage formativo per il settore giovanile femminile under 13 per ragazze nate dall’anno 2007 nell’ambito del progetto “Levant 06” che si è svolto domenica mattina, 13 ottobre, alla palestra C. Conrieri .

Sotto la guida di tre tecnici della Federazione Francese di pallamano, i tecnici Mai Monfort, Jean-Claude Asnong e Daniel Daragon, un folto numero di ragazze delle varie società inserite nell’accordo transfrontaliero denominato “Project Levant’06”, la cui convenzione si ricorda è stata recentemente sottoscritta (il 10 settembre scorso ai Giardini Esotici di Monaco) dai presidenti della Federazione Italiana (FIGH), francese (FFHB), Monegasca (FMHB) ed europea(EHF), hanno dato vita ad un intenso ma divertente allenamento finalizzato a migliorarne la tecnica sia nel gioco di squadra che quello individuale, esperienza che verrà ripetuta con cadenza mensile presso le altre sale delle varie società aderenti all’iniziativa.

I tecnici presenti avranno anche il compito di selezionare le migliori atlete per la costituzione di una rappresentativa del bacino che parteciperà a tornei nella vicina Francia e probabilmente anche Trofeo Topolino che si svolgerà a luglio in Italia a Misano Adriatico o a Lignano Sabbiadoro.

Per le ragazze bordigotte, che hanno aderito in massa e numerose, lo stage formativo ha una doppia importanza anche in vista della loro partecipazione, da gennaio, al campionato francese di categoria permettendogli di confrontarsi con atlete di altre formazioni e nel contempo migliorare la propria tecnica individuale e di squadra.