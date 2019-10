Sport acquatici. Proseguono le manifestazioni del Trofeo Aristide Vacchino giunto nel 2019 alla sua XXXVIII edizione

In questo sabato avrà luogo il 'Via le mani', evento volto al rispetto di genere e alla lotta alla violenza sulle donne organizzato dalla Canottieri Sanremo A.S.D. in collaborazione con lo Zonta club di Sanremo.

Zonta è un’organizzazione internazionale di donne di tutto il mondo impegnate nel lavoro che si sono associate e lavorano insieme per elevare la figura della donna dal punto di vista giuridico, politico economico e professionale. Il primo club fu fondato negli USA nel 1919 come confederazione di nove clubs grazie ad una iniziativa pionieristica di donne per le donne. Oggi Zonta è presente in 69 paesi con 1249 clubs.

Domenica 20 ottobre 2019 avrà luogo, invece, la XVI traversata remiera Sanremo – Montecarlo (Coastal Race 2019), regata che di fatto concluderà la XXXVIII edizione del Trofeo Aristide Vacchino 2019. Diversi equipaggi di canottaggio da mare (coastal rowing) provenienti da diverse parti d’Europa (Germania, Francia, ecc.), si daranno battaglia affrontando, lungo lo stupendo scenario della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra, un percorso a remi di ben 33 km che li porterà da Sanremo.

Partenza alle ore 8.45 dinnanzi ai Bagni Morgana ed arrivo alle ore 12.00 nella zona antistante il Casinò di Montecarlo.