Tennis Club Solaro: grande successo per le Finali del Campionato Nazionale a squadre Over 45 e Lady 40

Al Tennis Club Solaro si sono svolte tre giornate di grande tennis del Girone Finale Nazionale a squadre con gli incontri tra le quattro squadre finaliste maschili Over 45, T.C. ETRURIA (Prato), del COOP. TENNIS LIVORNO, del T.C. CASERTA e del COUNTRY TIME CLUB PALERMO, e le quattro squadre finaliste femminili Lady 40, T.C. PALERMO2, del C.T. GIOIA 1974 (Gioia Tauro), del T.C. BARI, e della POLISPORTIVA E. CURIEL (Pontassieve Fi) che si sono sfidate sui prestigiosi centrali in terra rossa del circolo sportivo.



Nelle prime due giornate, con la disputa di due singolari ed un doppio, hanno visto la Coop. Tc Livorno ed il TC Caserta prevalere sul Tc Etruria e sul Tc Country Time Club Palermo, mentre per le squadre femminili il Tc Bari ed il Tc Palermo2 prevalere sul Ct Gioia 1974 ed la Polisportiva e. Curiel.



Nella terza giornata conclusiva la sfida per il terzo gradino del podio ha visto per le squadre maschili il Tc Etruria prevalere sul Tc Country Time Club Palermo e per le squadre femminili la Polisportiva e. Curiel prevalere sul Ct Gioia 1974.



La sfida decisiva per il primo e secondo posto tra il Ctl Livorno ed il Tc Caserta per le squadre over 45 e tra il Tc Bari ed il Tc Palermo2 per le squadre lady 40, come da pronostico ha visto partite tiratissime grazie all’alto livello tecnico degli atleti tanto che gli incontri per l’aggiudicazione del titolo si sono protratti sino al pomeriggio di domenica. Dopo un lunghissimo ed avvincente confronto la squadra maschile del Ctl Livorno e quella femminile del Tc Bari si sono aggiudicate rispettivamente il titolo di Campioni d’Italia Over 45 e Lady 40.



Grande soddisfazione del Tennis Club Solaro che ha ospitato l’evento rispondendo con entusiasmo alla chiamata della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione del Girone Finale del Campionato a squadre e grande soddisfazione dei atleti che sono riusciti ad alternare momenti di grande agonismo a momenti di vero relax ospiti della Locanda Azzurra, la struttura ricettiva interna al complesso sportivo nel verde della collina del Solaro. Atleti e familiari hanno inoltre apprezzato l’offerta gastronomica del ristorante Bistrot del Sol situato nella club house del circolo sportivo ed affacciato sui suoi campi.



Non sono mancate poi le visite nella città dei fiori con i partecipanti che hanno potuto godere della splendida e vitale atmosfera offerta da Sanremo anche in questo primo scorcio di autunno.

