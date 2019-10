Calcio, Eccellenza, 6a giornata. Imperia-Sestri Levante il clou. Albenga, trasferta scivolosa

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una sesta giornata molto interessanti e con sfide tutte da seguire dalle ore 15.00, nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Il match clou di giornata è quello del 'Ciccione', dove andrà in scena la sfida tra Imperia e Sestri Levante, con le due squadre in testa a quota 12 punti. L'inseguitrice e imbattuta Albenga (11 punti) sarà impegnata sul campo di un Ospedaletti in netta ripresa (7 punti negli ultimi 270 minuti), una trasferta da prendere con le molle.

In questa giornata spicca anche il derby ponentino tra Finale e Pietra Ligure, che navigano nelle retrovie della classifica. La Cairese all'esame Genova Calcio, va a caccia di conferme dopo l'ottimo avvio di campionato, mentre trasferta nel genovese per l'Alassio FC di scena sul campo del Rapallo/Rivarolese (5 punti e delusione di inizio stagione).

Tre i match a tinte genovesi di questo turno: Campomorone Sant'Olcese e Rivasamba ospitano Athletic Liberi e Angelo Baiardo, mentre il Busalla è di scena sul campo del Molassana.