Calcio, Prima Categoria, 2a giornata. Pontelungo, caccia al riscatto. Carlin's Boys e Olimpia Carcarese proveranno a confermarsi

Giornata di campionato intricata in Prima Categoria

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una seconda giornata condizionata dal maltempo, visto il rinvio di Letimbro-Area Calcio Andora e Quiliano&Valleggia-Aurora: il resto della giornata è da vivere nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

Il Pontelungo vuole riscattare l'amaro debutto della scorsa settimana, ma contro il Millesimo e con il maltempo non sarà semplice. Carlin's Boys e Olimpia Carcarese vogliono confermarsi come neopromosse terribili e proveranno a bissare i tre punto dell'esordio contro Baia Alassio in trasferta e tra le mura amiche con il quotato Soccer Borghetto.

Partite interne per Don Bosco Valle Intemelia e Borghetto: i biancorossi ospitano lo Speranza Savona, mentre i granata si trovano di fronte l'Altarese.