Calcio, Seconda Categoria A. FCD Santo Stefano, esordio da incubo. Mister Litardi: "Consapevoli che poteva succedere. Oneglia squadra forte con un allenatore preparato"

Non è mai facile commentare un 7-0 subìto, ma mister Eros Litardi dalla sua esperienza non si tira indietro e analizza la sconfitta del suo FCD Santo Stefano sul campo della lanciata Oneglia Calcio:

"Commentare una sconfitta cosi pesante è difficile - dichiara il tecnico - ma eravamo consapevoli che poteva succedere perché abbiamo tre allenamenti nelle gambe e in più molti giocatori che hanno ripreso a giocare dopo tanto tempo che non lo facevano.

L'Oneglia è una squadra forte con ottimi giocatori e un allenatore preparato, che tra l'altro anche in Coppa Liguria ha fatto molto bene. Non sono cosi preoccupato e convinto che la mia squadra dirà la sua nel proseguo del campionato. Salvo l'impegno e la professionalità dei miei giocatori, oggi sia quelli che hanno iniziato e sia quelli che sono subentrati hanno dato il massimo di quello che potevano in questo momento".