Calcio, Seconda Categoria A. Riva Ligure da sogno! Minasso guarda avanti dopo il 4-0 al Cervo FC: "Guai a montarci la testa, ma questa vittoria regala morale"

Il Riva Ligure è ormai una certezza del campionato di Seconda Categoria. I biancoamaranto perdono Labricciosa, ma liquidano il Cervo FC con un grande 4-0, merito della coesione di gruppo e ambiente.

Nel posta partita ecco a Rivierasport.it un raggiante mister Gian Paolo Minasso: "E' una vittoria che fa morale - sottolinea il tecnico al fischio finale - ma non ci montiamo la testa e sappiamo quale sarà il nostro posto in campionato. Ora lavoreremo per recuperare i minuti che ci mancano nelle gambe, ma la vittoria regala certamente entusiasmo per migliorare.

Fa piacere per i ragazzi e per l'impegno che mettono, nonostante il disagio delle strutture perchè "siamo" sempre in trasferta. Chiudo con un pensiero ai tanti amici che ci seguono e ci incitano ogni domenica".