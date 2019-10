Ciclismo: i risultati della 3° prova e finale del ‘giro’ trofeo Garuti Gioielli a cura della HCT 39 Sanremo

Anche l’ultima prova a dato la sua conferma che i giovani stanno scomparendo… la bellissima prova di Taggia, organizzata dalla HCT 39 di Sanremo, che con Garuti, Bruzzone, Termine, ed un folto gruppo di “amici” che hanno collaborato per la bella riuscita della prova. Anche a Taggia 60 partecipanti, con il tempo che cominciava a cambiare al peggio, la Giuria, decideva di fare una sola partenza.

11 giri di km 4,5 del bellissimo circuito che il Comune concede con piacere, comunque accontentava la maggioranza dei concorrenti. Partenza a razzo, con continui scatti di Alladio, Vitani, Bommarito, Pellicano’, Borella, Barla tra i giovani, mentre gli anziani meditavano il colpaccio. Difatti, dopo alcuni scatti di Macrì, Garuti, Sciandra, Drovandi, Basso, Lanzo, Freno, la decisione di arrivo arriva con la volata generale, dove si presenta a braccia alzate il Gentleman Sedaboni, d’avanti a Macrì, Barla, Vitani, Basso, Freno, Rayebois, Garuti, Bruzzone e Lanzo Giuseppe nell’ordine.

Dopo un tempo non eccessivo, si completava la classifica di Fascia e Generale delle tre prove che vedeva primeggiare in maglia Gialla Rayebois, tra i Veterani, e Bommarito, in Rosa tra i Giovani.

Le altre Maglie di Categoria andavano a Lanzo Giuseppe (V2), Freno (G1), Sedaboni (G2), Rella (SuperG. A), Caruso Eugenia (Donne), Ammirati (SuperG B), Orengo (Junior), Pellicanò (Sen 1), Fregona (Sen. 2), Milidona (V 1), Ramoino (2° serie A), Bruzzone (2° serie B). La premiazione, alla presenza degli sponsor, i Lanzo, Garuti, Bruzzone, Termine ed il presente Marco Sferrazza che sponsorizzava le Maglie, una continua consegna di premi.

Un ringraziamento a tutta la struttura ACSI Liguria, che si adopera per la riuscita delle manifestazioni ciclistiche in Riviera.



Davide Punturiero