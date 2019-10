Pallacanestro. BC Ospedaletti, sconfitta contro il Lam Rapallo

Lam Rapallo-Bco 92-78 (21/16 31/19 18/14 22/29)

Lam Rapallo: Ioseluani 3 Folli n.e. Veselinovic 28 Dabetic 15 Sipraga 12 Marjanovic n.e. Ratkovic 9 Garau , Audic 7 Vukobrat 6 Dedolko 10 Kosta. all. Bozzola

BC Ospedaletti: Zunino S. 9 Zunino d. 19 Arnaldi 2 Carlucci 10 Formica 10 Vivo 2 Blasetta 10, Olivari 14 Gallo, Lerda 2 all. Lupi ass. Archimede

Bco in ripresa gioca a Rapallo contro la squadra di tutti stranieri (bravi) una gran partita a viso aperto, accetta lo scontro fisico e mette in difficoltà i talentuosi atleti dell 'est Europa .

Primo quarto Ancor privo di Colombo e Bedini ma col rientrante capitano Dacio Zunino gli orange vanno sopra sei con percentuali buone e lavoro difensivo alla fine del quarto complice qualche errore al tiro i giovani serbi vanno sul +5. Secondo quarto poca difesa e grandi percentuali degli avversari da 3 scavano un solco di 17 punti e canno al riposo lungo in vantaggio Terzo quarto sembra finita invece no , riscossa orange difesa più aggressiva e gioco rapido in contropiede riaccendono le speranze

Quarto tempino avversari schiacciati si va da un meno a un meno otto con difesa e bombe ben 6, partita di basket stupenda per la categoria un bello spot per chi la vista.



Coach Archimede: "Abbiamo una gran condizione atletica, merito di Calzia , e con il rientro di capitan Zunino una chimica diversa. dalla prossima con Atlethic avremo in più Colombo e Bedini e finalmente la squadra al completo".