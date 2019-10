Pallacanestro. Sea Basket Sanremo, sono scattati i campionati giovanili. Coach Bonino: "Buon inizio di stagione"

Iniziati i campionati giovanili arrivano due vittorie per i ragazzi del Sea Basket Sanremo di coach Mauro Bonino.

Nel campionato under 15 vittoria e bel gioco contro il temutissimo Loano, mentre gli under 13 si impongono sulla Fortitudo Savona: "E' un buon inizio di stagione, non per le vittorie che in realtà fanno bene, ma lasciano il tempo che trovano, ma per l impegno e la dedizione dei ragazzi, siano molto contenti di questo inizio stagione" dichiara coach Mauro Bonino.