Calcio a 5. L'Airole FC inizia la stagione con un successo

Le viverne biancoverdi, guidate per la terza stagione consecutiva da coach Franco Basta quest’anno coadiuvato da mister Maurizio Cattaneo, sono infatti partite col piede giusto nella manifestazione che come sempre precede l’inizio del campionato. Abbandonata la tradizionale formula dei gironi iniziali la Coppa Italia propone quest’anno da subito turni ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno in una situazione da dentro o fuori che non ammette repliche. Proprio per questo assume particolare valore la prova di carattere dei ragazzi della Val Roja, andati sotto 0-2 dopo pochi minuti e poi capaci di rimettersi in carreggiata già all’intervallo pareggiando i conti con Grillo e Vedda.

Ancora sorpresi dai nerazzurri ad inizio ripresa i biancoverdi sono stati quindi abili a ribaltare nuovamente la partita trovando il pareggio sempre con Vedda per poi chiudere i conti con un gran gol di Gullace per un risultato che mantiene comunque i giochi aperti in vista del ritorno previsto ad Imperia fra una settimana. Da registrare per l’Airole, oltre a due legni che potevano rendere il bottino più cospicuo, anche l’ottima prova dei nuovi acquisti Melini, Serva, Tramontana e Vedda che si stanno velocemente inserendo nell’ormai storico gruppo biancoverde: “Molti ragazzi giocavano insieme una partita ufficiale per la prima volta – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – e faccio quindi i complimenti alla squadra per l’ottima prestazione ricordando però che il campo di Imperia è per noi sempre molto difficile e dovremo fare una gara perfetta se vogliamo strappare il passaggio del turno. Dobbiamo tra l’altro ancora fare i conti con alcuni giocatori squalificati e infortunati e non sarà quindi per nulla facile. Siamo però a questo proposito molto contenti per il ritorno in campo di Davide Trama dopo un lungo periodo di stop.”

Nuovamente presente al seguito dell’Airole FC la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che sarà anche per questa stagione partner ufficiale dei biancoverdi: “Ottimo esordio stagionale – ha commentato il DS Matteo Bianchini – continua la crescita di questo straordinario gruppo che rappresenta alla grande Seborga in una realtà come la serie C che quest’anno si preannuncia ancora una volta molto impegnativa. Facciamo quindi anche noi gli auguri ai mister Basta e Cattaneo ed a tutti i ragazzi per una bellissima stagione piena di soddisfazioni!”