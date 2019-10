Calcio. Allerta meteo, tanti i match rinviati: saranno settimane impegnative per le compagini della provincia

Dopo la domenica surreale vissuta ieri sui campi della provincia, il calendario dei recuperi nei vari campionati aumenta di appuntamenti soprattutto infrasettimanali.

Non si sono disputate, per quell'allerta meteo che fa discutere in molti tra i tesserati (ma con l'arancione scatta la chiusura automatica degli impianti sportivi in vari Comuni) Sanremese-Borgosesia (Serie D), Ospedaletti-Albenga (Eccellenza), Taggia-Sestrese (Promozione), Atletico Argentina-San Filippo Neri e Virtus Sanremo-San Bartolomeo Cervo (Seconda Categoria).

In trasferta le cose non sono andate meglio, visto le tre compagini della nostra zona impegnate nel savonese: stop forzato per Loanesi-Ventimiglia e Ceriale-Camporosso e Veloce Savona-Dianese&Golfo (ma già rinviata da sabato) in Promozione, Baia Alassio-Carlin's Boys in Prima Categoria e Academy Albissola-Carlin's Boys B in Seconda Categoria.

In provincia si sono invece giocate regolarmente Imperia-Sestri Levante in Eccellenza, Don Bosco Valle Intemelia-Speranza Savona in Prima Categoria, Oneglia Calcio-FCD Santo Stefano e Riva Ligure-Cervo FC in Seconda Categoria.

I recuperi saranno tanti e da gestire al meglio con le settimane che si intensificheranno di impegni infrasettimanali, con le società che attendono le date ufficiali dei recuperi.