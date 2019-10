Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, primo stop in campionato. Manuele Fiore: "Questa sconfitta è un passo indietro"

Brutta giornata per il Don Bosco Valle Intemelia che oggi pomeriggio ha perso in casa contro lo Speranza Savona.

La partita, valida per la seconda giornata del girone A di Prima Categoria, si è infatti conclusa 1-2 a favore degli ospiti: "Prestazione opaca e non all'altezza della qualità di questa squadra a livello di gioco. Sicuramente è stato un passo indietro – dichiara mister Manuele Fiore alla fine della partita.

"Nonostante tutto siamo stati in vantaggio fino all'80', poi siamo rimasti in 9, dopo l'espulsione di Arena e Andrenacci. Siamo andati in difficoltà prendendo due gol in fotocopia - afferma - purtroppo paghiamo caro gli errori, non possiamo permetterci di sbagliare. Dispiace per come si è conclusa la partita, valuteremo in settimana dove andare a migliorare".