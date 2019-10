Il Don Bosco Valle Intemelia cade in casa contro lo Speranza Savona per 1-2, dopo essere andato in vantaggio.

Nel finale escono gli ospiti che portano via l'intera posta in palio, regalandosi la prima vittoria in campionato.

Riviviamo tutto quello che è successo nella galleria di scatti realizzata dal nostro Eugenio Conte.