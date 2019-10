Freccette. La squadra Jojo Tamares sbanca Rapallo nel Torneo del Galletto

Domenica di Steel a Rapallo con il Torneo del 'Galletto', la vittoria a Jojo Tamares (Old Boys) che ha superato in finale con il risultato di 5 a 3 un ottimo Nikolas Hohenester (Werder Diabolik).

La finale che vedeva favorito Tamares ha avuto un svolgimento spettacolare con i due giocatori che si sono risposti legs su legs con ottime frecce tirate, costanza di punteggi alti per Hohenester che si portava in vantaggio sul 3 a 2, da qui la reazione di Tamares che inanellava tre legs conseguitivi per il 5 a 3 finale.

Tra i ponentini ottima prestazione per Andrea Boccone, che ha realizzato la miglio chiusura di giornata con 150 (60 -60- 30) battuto in semifinale da Nikolas Hohenester . Sul podio quindi gradino più alto per Jojo Tamares (Old Boys) autore anche della realizzazione di più 180 (3 di cui due nella finale), 2° Nikolas Hohenester (Werder Diabolik), terzi Ken Tamares (Old Boys) e Andrea Boccone ( Serial Killer’s). Nei premi speciali spiccano anche le 15 frecce di Ivano Ghiglino del nuovo Dart Club Monte Gazzo Outdoor.

Il torneo è stato l’esordio per i nuovi Dart Club e tanti nuovi giocatori, per Il dart Club Podeo di San Lorenzo al Mare presente con Giovanni Ranoisio, Nikolas Palma e Paolo Pesce, per il Monte Gazzo autdoor di Sestri Ponente presente con tanti esordienti e con una forte presenza femminile , oltre ai ormai Dart club Vetrani degli Old Boys (padroni di casa) e gli imperiesi dei Werder Diabolik.

Ora l’attenzioni si sposta a ponente con la disputa della 1° giornata di ritorno con il Campionato Four in programma venerdì e con la preparazione della trasferta a Torino per la prima gara ufficiale della FIGF in programma il 3 di Novembre.