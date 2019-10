Pallamano femminile. Riviera Handball Imperia, le Senior bloccate in casa dall'ASBTP Nice

Doppio impegno casalingo in rosa per la Riviera Handball Imperia impegnata al Palasport di zona San Lazzaro sia con le senior che con le under 15 nel campionato dipartimentale francese.

Senior. Le Senior hanno sfidato l'ASBTP Nice1. Le esperte francesi hanno duramente impegnato le imperiesi in una partita che è stata interamente giocata sul filo del pareggio e il 28-28 finale è stata la più logica conseguenza: "Abbiamo fatto molti errori sia in attacco che in difesa - commenta il tecnico Antonella Maglio - con un po' di fortuna siamo riuscite a portare a casa un pareggio che ci permette di restare in testa alla classifica. Adesso abbiamo la pausa di "Toussaint" che servirà per migliorare ancora. Unica nota stonata l'infortunio al ginocchio per la portiera Laura Da Prelà, speriamo non sia niente di grave. Prossimo impegno sempre in casa sabato 9 novembre alle 20 contro il Des Collines".