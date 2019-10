Canottaggio. Canottieri Sanremo, fine settimana internazionale con l'undicesima tappa del Campionato Euro Mediterraneo

Fine settimana di Canottaggio Internazionale alla Canottieri Sanremo che ha ospitato l'11a ed ultima tappa del Campionato Euro-Mediterraneo 2019, dopo quelle organizzate da CN Nice, SN Monaco, CN Menton, ACBT Sète, CA.Marseille, ASPTT Marseille, SNA La Ciotat, AC Biterrois, AC Cassis, Olymp. Barcelona. Oltre 200 atleti gara con percorso di regata in mare aperto di 6 km davanti alla Passeggiata Imperatrice, alle Spiagge ed al Casinò di Sanremo.

Nel Trofeo per Società vittoria finale per l'Aviron Seynoise con 281 punti davanti alla SN Monaco con 269 punti, quarta e prima italiana la Canottieri Sanremo.

La regata rappresentava per alcuni equipaggi francesi, italiani, monegaschi e tedeschi il banco di prova per i Mondiali 2019 di Coastal Rowing che si svolgeranno ad Honk Kong la prima settimana di novembre. Purtroppo il mare molto mosso ed il vento a 19 nodi ha costretto il COL ad accorciare la regata a 3 dei 6 km previsti e ad annullare la terza partenza, quella con doppi e quattro di coppia misti. Peraltro il mal tempo ha consigliato altresì, per la prima volta in 16 anni, l'annullamento della CoastalRace Sanremo Montecarlo.

Sfida stellare nel 4x+ Maschile con vittoria dei Campioni d'Italia del Rowing Club Genovese misto Santo Stefano (Costa, Casaccia, Garibaldi, Marchetti, tim. Calder) in 17'03"68 davanti alla SN Monaco, Campioni di Francia e secondi al Mondiale 2018, in 17'18"25 (Delhon, Noirot, Gazaix, Maillet, tim. Raimondo). Primo tra i sanremesi e vincitore master over 40 il 4x Master di Flore, Rosso, Buquicchio, Valcelli, tim. Crespi, in 22'24"91 che ha preceduto anche il 4x+ Senior della Canottieri Sanremo che tuttavia nella sua formazione completa (Gallo, Crotta, Lanteri, Ardissone, Marvaldi, Fantazzini, tim. Flore) ha conquistato il terzo posto nella classifica finale del Campionato. Buoni piazzamenti per gli altri due 4x+ sanremesi di Battaglia e Lanteri. Nel 4x+ Junior vittoria del Monaco.

Vittoria della SN Monaco anche nel 2x con il sanremese Giuseppe Alberti, trapiantato nel Principato per lavoro, ed il monegasco Mathieu Monfort in 19'01"49 davanti all'Aviron Sete di Legey e Lester (che hanno vinto la classifica finale del Campionato nel 2x) in 20'35"14; quarto posto in 22'06"66 per i Sanstevini Cicconetti e Vincenzi già sesti ai Campionati Italiani 25'04" (ma sui 6 km !!) a meno di 2' dai vincitori. Nel "solo" vittoria per Blanc del Cassis in 21'10".

Nel 4x+ Femminile ancora Monaco per l'oro (Fortuna, Albini, Chiavini, Delval, tim. Raimondo) in 21'13"78 davanti al sorprendente equipaggio B della Canottieri Sanremo (Garello, Crespi, Bongiovanni, Zanon, tim. Fantazzini) in 22'49"05, con al terzo posto il Cassis in 24'49"12, al quarto Sanremo 1 (Ardissone, Gabbiani, Lattuada, Cioni, tim. Flore) in in 24'52"65, al quinto Sanremo 3 (Grasso Postiglione, Sonoska, Sibona, tim. Crotta), al sesto posto La Seyne ed al 7° ma 1° Master ancora il Sanremo (De Marco, Balestra, Ricci, Filippi tim. Rosso). Nella classifica finale del Campionato del Mediterraneo ex aequo tra l'ASPTT Marsiglia e la Canottieri Sanremo di Ardissone & C, classificate al secondo posto per maggior numero di atlete schierate nelle 11 prove (5 contro 4). Nel doppio femminile ancora Monaco con Stefanelli & Telco, con Sanremo 3° e primo master (Porcellana e Taggiasco); nel singolo vittoria del Baucaire di Pellier.

Per il sopraggiunto Maltempo la parata "Via Le Mani" promossa dalla Presidentessa di Zonta Sanremo Cinzia Papetti e da Micaela Porcellana non si é svolta, ma i premi della manifestazione (magietta e rosa gialla) sono stati assegnati ai vincitori dei 4x+ senior. Prima del'inizio delle premiazioni la dott.ssa De Biase della Polizia di Stato di Sanremo ha tenuto un'interessante e seguita conferenza sul tema della lotta e della prevenzione della "violenza sulle donne".

L'organizzazione degli eventi, il cui Direttore di Regata é Renato Alberti, é stata a cura dalla Segreteria Sportiva della Canottieri Sanremo (Sigg. Marco Raffa, Aloi Francesco e Renata Albarelli), con la sponsorizzazione tecnica del Cantiere Filippi, il patrocinio del Comune di Sanremo e di Regione Liguria, la collaborazione della Federazione Cronometristi, della Capitaneria di Porto, della Croce Rossa e della FIC in persona del Presidente di Giuria Bruno Pignone