In Svizzera ci riprova Fabio Fognini che prova a cancellare un ATP Stoccolma sfortunato.

L'armese è reduce dalla netta sconfitta subìta contro Tipsarevic in Scandinavia e proverà a rilanciarsi sull'indoor di Basilea, partendo da testa di serie numero 5 in una competizione dove spicca la presenza di Federer.

Il primo avversario sarà l'australiano Popyrin, numero 90 al mondo, che sfida per la prima volta Fognini in carriera. Il match è in programma nella tarda mattinata di martedì.