Pallacanestro: una vittoria ed una sconfitta nel fine settimana per i ragazzi dell'Olimpia Bki

Ranabo Bordighera-OlimpiaBKI 36-75

Prima giornata positiva per la squadra Under 13 Elite dell’OlimpiaBKI (nata dalla collaborazione tra BKI Imperia e Olimpia Taggia) che, guidata dai coach Bonfante, Bellone e Traverso, sul campo del Bordighera conquista la prima vittoria. "Complimenti ai nostri ragazzi che hanno affrontato il match con la giusta grinta." commentano.

"Complimenti anche a Ranabo che ha giocato con intensità e grande sportività”. Il match si è concluso con un'apprezzata merenda finale offerta dalla Ranabo, che ha creato un bellissimo clima conviviale tra i ragazzi.

OlimpiaBKI La Porta dei Sapori-Giovani Papini La Spezia 49-59

"Nonostante la sconfitta, siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi. In particolare nella fase difensiva dove abbiamo lavorato di più in questa prima parte di stagione. In attacco non siamo stati precisi e possiamo sicuramente fare molto meglio”.

Commenta cosi la partita coach Carlo Risso: “I ragazzi e lo staff tecnico sono consapevoli di affrontare una stagione tosta. La società, iscrivendo la squadra al campionato Gold, ha fatto una scelta ben precisa volta a far crescere i ragazzi a discapito di qualche vittoria in più. Vedo entusiasmo e voglia di migliorarsi da parte di tutto il gruppo e questo motiva tutto lo staff a dare il massimo. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare in questa direzione".