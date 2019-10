Calcio, Serie D. Sanremese, sarà un calendario ricco di impegni quello delle prossime settimane: domenica si riparte dal Casale

Un calendario fitto sarà quello della Sanremese, tra campionato e coppa italia, quello delle prossime settimane.

I biancoazzurri di mister Ascoli, aspettando la data ufficiale del recupero interno contro il, Borgosesia, tornano al lavoro per preparare al meglio la sfida sul campo del Casale in programma domenica pomeriggio. Un avversario non facile, visti i 12 punti incamerati nelle prime otto partite e ripresosi dopo un avvio lento.

Il calendario. I matuziani dopo avranno impegni molto vicini. Dopo la sfida in terra piemontese la Sanremese tornerà al 'Comunale' per un doppio turno davanti al propri tifosi contro Ghivizzano (3 novembre) e Ligorna (10 novembre). Subito dopo ecco l'impegno negli ottavi di finale della coppa sul campo dell'Inveruno (13 novembre), per chiudere il trittico con la trasferta di Chieri (17 novembre) e il big-match interno con il Prato (25 novembre).

SANREMESE: IL CALENDARIO BIANCOAZZURRO

Domenica 27 ottobre: Casale-Sanremese (Serie D)

Domenica 3 novembre: Sanremese-Ghivizzano (Serie D)

Domenica 10 novembre: Sanremese-Ligorna (Serie D)

Mercoledì 13 novembre: Inveruno-Sanremese (Coppa Italia)

Domenica 17 novembre: Chieri-Sanremese (Serie D)

Domenica 25 novembre: Sanremese-Prato (Serie D)