Vela: un ottimo secondo posto per Diego Negri su Mission Possible al campionato italiano open di J70 a Sanremo

Secondo posto per Diego Negri (Yacht Club Sanremo) al Campionato Italiano Open J70 che si è svolto presso lo Yacht Club di Sanremo, dal 17 al 20 ottobre. Ancora un risultato di prestigio per l’atleta dianese nel ruolo di tattico a bordo di Mission Possible, del tedesco Markus Wieser, insieme a Victor Marino e Wolfgang Kaepfer, che segue tra l’altro la recente medaglia d’argento al Campionato Europeo J70 che si è svolto nel mese di luglio a Malcesine.

Sessanta gli equipaggi, in rappresentanza di 10 nazioni, che si sono sfidati nelle acque sanremesi in tre giorni di regata (sui 4 in programma) caratterizzati da vento da sud/sud-ovest nei primi due giorni, mentre un bel vento da sud, intorno ai 20 nodi con mare formato, ha impegnato i regatanti nella giornata di sabato. Domenica, invece, le regate in programma sono state annullate a causa delle avverse condizioni meteo.

Così Diego Negri: “Un ottimo piazzamento che conclude nel migliore dei modi una stagione J70 ricca di soddisfazioni che mi ha visto, insieme a Markus Wieser su Mission Possible, conquistare anche una preziosa medaglia d’argento agli europei di Malcesine. Per me la stagione non è ancora conclusa; tra circa un mese sarò impegnato con la Star nell’appuntamento per me più importante della stagione: la finale della Star Sailors League prevista a dicembre alle Bahamas. Un evento imperdibile a cui anche quest’anno sono stato invitato in virtù della mia posizione ai vertici della ranking list mondiale”.

La regata è stata l’ultimo appuntamento stagionale della classe J70 che ha visto Franco Solerio (Yacht Club Sanremo), vincitore della tappa, mentre Alessandro Zampori, forte anche degli agli altri risultati della stagione, si aggiudica il circuito per il 2019.