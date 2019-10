Padel. Il Tennis Club Dolceacqua parteciperà alla Coppa Europa per Club in programma a Valencia

Il Tennis Club Dolceacqua, in collaborazione con il Don Quique Padel di Imperia, parteciperà alla Coppa Europa per Club di Padel che si svolgerà a Valencia dal 24 al 27 ottobre.

Questo il commento dei 5 soci fondatori del T.C. Dolceacqua: " In questa competizione saremo l’unica formazione a rappresentare l’Italia e questo ci rende molto fieri ed orgogliosi, nel girone eliminatorio affronteremo le compagini di Portogallo, Francia ed Egitto (quest’ultimo invitato a partecipare come paese extra europeo insieme a Senegal e Marocco), per l’occasione abbiamo formato una squadra di ottimo livello con i seguenti giocatori che per amicizia con il nostro club faranno il massimo per ben figurare: Matteo Savoldi, Simone Golia, Giovanni Fornaro, Patrik Wozniacki, Manuela Savini e Monica Monpart Algarte.

Questa per noi è un'ottima opportunità per farci conoscere e per far crescere il movimento del Padel nella nostra provincia e non solo, ovviamente dobbiamo ringraziare gli sponsor (Don Quique Padel Imperia, Ristorrante A Viassa, LB Sport, Padel Geek e Monte Clean) che ci sosterranno in questa avventura europea".