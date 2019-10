Tennis. Grande giornata tra ATP e Challenger con Fabio Fognini e Gianluca Mager in campo a Basilea e Amburgo: è sfida a Popyrin e Choinski

Fabio Fognini e Gianluca Mager in campo oggi sugli indoor di Basilea e Amburgo

Grande giornata di tennis quella di oggi per la nostra provincia, con in campo l'armese Fabio Fognini e il sanremese Gianluca Mager, impegnati nel primo match dell'ATP di Basilea e del Challenger di Amburgo.

Fognini-Popyrin. Prima sfida in carriera quella tra Fognini e l'australiano Popyrin. Sull'indoor di Basilea il tennista armese vuole dimenticare la sconfitta di Stoccolma e incamerare punti preziosi per la propria classifica. Attenzione particolare all'avversario di oggi, numero 90 della graduatoria mondiale: match programmato alle ore 15.00.

Mager-Chioinski. Il sanremese Mager non vuole sbagliare nel primo turno del Challenger di Amburgo. Sull'indoor tedesco, la racchetta sanremese allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, parte come testa di serie numero 3 del tabellone principale. Primo avversario è il britannico Choinski, numero 295 del mondo e per la prima volta di fronte alla racchetta matuziana: match programmato alle ore 14.30.