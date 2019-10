Atletica. 'Corri con Davide', al Prino di Imperia l'evento con il primatista mondiale Davide Re (FOTO e VIDEO)

‘Corri con Davide’, oggi al campo di atletica del Prino l’evento organizzato dal Comune nell’ambito dei festeggiamenti di ‘Aspettando il Centenario’ della città di Imperia, con il primatista italiano dei 400, l’atleta imperiese delle Fiamme Gialle Davide Re, che ha corso i 400 metri della pista del Prino insieme ai bambini delle scuole.

Una festa dello sport, nonostante il brutto tempo, che ha visto una numerosa partecipazione, delle autorità, ma anche di appassionati di atletica e non solo che hanno potuto incontrare il campione, visibilmente emozionato, come lui stesso ha dichiarato a Imperia News.

“Ammetto che mi sento emozionato a essere qui oggi con tutti questi ragazzi, che nonostante il brutto tempo sono qui, sono veramente felice di questa cosa. Mi sento onorato di essere preso come riferimento, in questo momento dai più giovani, e che mi vengano riconosciuti i meriti dalle istituzioni, come la città di Imperia che ha organizzato per il centenario questo fantastico evento, e tornare a casa è sempre bello, sono felice di essere qui”.



“Per l’atletica italiana – continua - ci sono segni di rinascita, ci sono molti giovani che corrono forte, per esempio la coppa Europa è stata la migliore di sempre per l’atletica italiana, nonostante una squadra fortemente caratterizzata da un’età media molto più bassa rispetto al solito. Tanti giovani e tantissimi esordienti. Ai mondiali di Doha sono mancate le medaglie, e il percorso ammetto che sia ancora un po’ lungo, ma in confronto al 2017, quando andai a Londra, ci sono state molte più finali, lo stesso numero di medaglie: una dalla marcia, ma ci sono stati segni di ripresa. La strada da fare è ancora lunga, ma stiamo iniziando a muoverci. A Imperia vedo che ci sono tantissimi giovani, anche nei giorni scorsi sono venuto al campo ad allenarmi e ce n’erano tanti. Penso che le basi per il futuro si stiano creando anche qui”.



“Il prossimo obiettivo – conclude Re - è la finale olimpica, l’olimpiade il sogno della vita. Dopo aver mancato per otto centesimi la finale mondiale a Doha, la voglia di rivalsa mi fa dire che la finale olimpica è il prossimo obiettivo”.



“E’ la festa dello sport per il nostro campione, - ha detto il Sindaco Claudio Scajola - con tutti i giovani della città che sono venuti, hanno sfidato il rischio pioggia. L’obiettivo è far vedere che lo sport in questo tempo più che mai, è fondamentale per i nostri giovani. Sono tempi difficili per tutti, difficili le prospettive per i nostri giovani, abbiamo bisogno di buoni valori, quelli della competizione leale. Lo sport è competizione leale, e quindi il riconoscimento della città al suo campione e l’avvicinamento dei giovani, tutti insieme per festeggiarlo”.



Presto partiranno i lavori per il nuovo campo di atletica.



“L’abbiamo inserito nel piano triennale, dobbiamo rifare la pista perché è stata fatta male, sarà un costo notevole, abbiamo ottenuto un costo a tasso zero dal credito sportivo. Serve per i nostri atleti, ma anche per attirare il turismo sportivo. Dobbiamo sfruttare il nostro clima, anche per lo sport. D’inverno, con una pista moderna, funzionale e che non rovini i muscoli degli atleti possiamo attirare da tutta Italia a venire qui ad allenarsi nel periodo invernale”.